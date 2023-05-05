Tüm Emekliler Sendikası’na açılan kapatma davasına tepki: 'Sandıkta hesap sorarız’

Tüm Emekliler Sendikası’na açılan kapatma davasının duruşması salı günü Ankara’da başlayacak. Sendika, bugün Türkiye genelinde yaptığı basın açıklamalarıyla kapatma davasını protesto etti. Kapatma davasına tepki gösteren Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, örgütlenmenin bir hak olduğunu ve kapatma davasının geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Sendikanın İzmir şubeleri, 81 ilde yapılan basın açıklamalarına Konak Meydanı’ndan destek verdi.

Emekliler adına basın açıklamasını İzmir'de Tüm Emeklilerin Sendikası Konak Şubesi Başkanı Saadet Erkuş yaptı.

Erkuş, AKP hükümetini eleştirerek, “Ülkenin bütün değerlerinde emeği, gayreti olan emekliler, kendilerine reva görülen yaşam koşullarına karşı, hak temelli örgütlenerek 1995'li yıllardan beri sendikal haklarını kullanıyor. O zamandan bu yana emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını verme yönünde tavır alması gereken devlet, siyasi iktidarlar, emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. Bütün bunlara rağmen emekliler, sendikal örgütlülüklerini sürdürmüşler, emeklilerin hak mücadelesini sendikal örgütlenme aracılığıyla yerine getirmişlerdir” dedi.

Eskişehir’de İsmet İnönü Caddesi’nde bir araya gelen emekliler, sendikalarına sahip çıktı.

'İktidar sendikayı yok sayıyor'

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, şunları söyledi:

"ILO'nun 90. maddesi tüm kesimlerin örgütlenme haklarını açık ve net olarak belirtmektedir. ILO sözleşmesine imza atmış olmasına rağmen emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını kabul etme yönünde tavır alması gereken devletimiz ve siyasi iktidarlar emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma davası açma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. 30 Kasım 2022 tarihinde Ankara Valiliğine yaptığımız başvuru ile sendikamız Tüm Emeklilerin Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır. Geçmişten gelen örgütlenme ve mücadele birikimimiz ile sendikamızı bugünlere getirdik.

'İnsanca yaşam en temel hakkımızdır'

Açlık sınırının 10 bin TL, yoksulluk sınırının 33 bin TL'yi aştığı, asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu ülkemizde 9 milyon emekli 7 bin 500 TL aylık maaş almaktadır. Bu aylık maaş açlık sınırı bile değil, ölüm sınırıdır. Yıllarca çalışıp prim ödemelerimizi eksiksiz ödedik. Buna karşın kalan ömrümüz hastane kapılarında sağlık hizmeti almaya çalışarak geçiyor. Çalışırken misli misliyle ödediğimiz sağlık primlerimiz yok sayılıyor. Aylık bağlanırken uğradığımız haksızlıkların, adaletsizliklerin haddi hesabı yok. Akşamları dağılmış pazarlarda çöpe atılmış sebze ve meyve toplayan emeklilerin görüntüleri saray iktidarının bir ayıbı değil mi? Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereği olarak adaleti gelir dağılımı istiyoruz. Bunu istemek suç mudur? İnsanca bir yaşam en temel hakkımızdır.

'Davayı hemen geri çekin'

Sorunlarımızı çözmek yerine sendikal örgütlenmemizi engellemeye çalışan sarayın AKP iktidarı, sendikamıza kapatma davası açarak biz emeklileri örgütsüz bırakmak istiyor. Haklarımız için verdiğimiz mücadelemizin onları çok rahatsız ettiği kesin. Sendikamız için, Ankara Valiliğinin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs 2023 tarihinde görüşülecektir. Adalete ve hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz; demokratik bir ülke olmanın gereği olarak bu davayı hemen geri çekin. Emeklilerin sendikal haklarını tanıyarak yasal güvence altına alın çünkü her türlü baskı ve engellemelerinize inat, sendikal örgütlenme haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Uyarılarımız yok sayılırsa, seçim sandığında mutlaka hesap soracağız." (ANKA)