İstanbul'da SGB, EÖİ ve Halkevleri'nden seçim güvenliği koordinasyonu

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde sandık ve seçim güvenliği tartışmaları sürerken Sosyalist Güç Birliği (SGB), Emek ve Özgürlük İttifakı (EÖİ) ve Halkevleri İstanbul’da seçim güvenliği koordinasyonu oluşturduğunu duyurdu.

Eğitim Sen 2 No'lu Şube'deki basın toplantısıyla duyurulan koordinasyon merkezi, seçimlerde yaşanabilecek hukuksuzluklara ve usulsüzlüklere karşı birlikte hareket edecek.

Toplantıda, Sol Parti İstanbul İl Başkanı avukat Deniz Demirdöğen tarafından okunan basın açıklamasında, “AKP iktidarı hileli bir seçimin taşlarını örmeye çalışmaktadır" denilirken koordinasyon merkezinin en önemli çalışmalarından birinin seçim günü hiçbir usulsüzlüğün yaşanmaması için her okulda itiraza yetkili bir kişinin hazır bulunmasını sağlamak olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada İstanbul'daki tüm okullarda ve sandık çevrelerinde görev almak üzere avukatların siyasi partilere müracaat etmesine yönelik çağrı da yapıldı.

TKP İstanbul İl Örgütü, Sol Parti İstanbul İl Örgütü, TKH İstanbul İl Örgütü, Devrim Hareketi İstanbul İl Temsilciliği, EMEP İstanbul İl Örgütü, Yeşil Sol Parti İstanbul İl Örgütü, TİP İstanbul İl Örgütü, SMF İstanbul İl Örgütü, EHP İstanbul İl Örgütü, TÖP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Halkevleri ve TSİP’in imzacısı olduğu basın açıklamasının tam metni şöyle:

“OYUMUZA, İRADEMİZE VE GELECEĞİMİZE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ

Ülke tarihinin en kritik seçim süreçlerinden birini yaşıyoruz. Ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak ağır hasara yol açmış olan tek adam iktidarı, kendi yarattığı sorunların çözümünün de en büyük engelidir.

Kâr ve rant odaklı, kayırmacı politikalarıyla bu iktidar en son, Maraş merkezli depremlerin bir felakete dönüşmesine sebep olmuştur. On binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, yüz binlerce insanımız yaralanmıştır. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren yaraları sarmaya çalışmak yerine, suçlarını örtmeye çalışan iktadara karşı, halk büyük bir dayanışma seferberliği başlatmış kendi yaralarını kendi sarmaya ve ayağa kalkmaya çalışmıştır.

AKP iktidarı uyguladığı politikalar, yol açtığı yıkım ve felaketler sebebiyle toplumsal desteğini büyük ölçüde yitirmiştir. 14 Mayıs seçimlerinin olağan şartlarda gerçekleşmesi durumunda Erdoğan ve Cumhur İttifakı büyük bir yenilgi yaşayacaktır.

Referandumlarda, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde mühürsüz oy pusulalarından; son İstanbul seçimlerinde sandığın devrilmesine kadar her türlü usulsüzlüğe ve hileye başvurmuş bir iktidar ve onun aparatı haline gelmiş YSK eliyle 14 Mayıs seçimlerine gidiyoruz.

Seçim yasası değişikliği, seçim kurullarında kıdemli hâkimlerin görev almasına son verilmesi, HDP’ye yönelik kapatma davası ve Erdoğan’ın anayasayı yok sayıp CB adaylığını ilan etmesi adımları ile AKP iktidarı hileli bir seçimin taşlarını örmeye çalışmaktadır. Siyasi parti yöneticilerine ve milletvekili adaylarına yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası yürütülmektedir. En son, Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs seçimlerine yönelik siyasi darbe açıklaması seçime gölge düşürme arayışının bir yansımasıdır. Bizler tüm bu girişimler karşısında 14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesine birlikte sahip çıkmak için ‘İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonunu’ oluşturuyoruz.

Devletin tüm imkanlarını kendine seferber eden iktidar, muhalefet partilerinin propaganda çalışmalarını engellemeye, medyaya yönelik cezalar ile özgür basını susturmaya çalışmakta ve sansür yasasıyla sosyal medya platformlarını kapatma arayışındadır. Halkın iradesine ve egemenliğine yönelik her türlü girişimin, engellemenin, yasaklamanın karşısında birlikte mücadele etmeliyiz, edeceğiz.

14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkmak için muhalefet partileri olarak sandık kurulu görevlilerimizle ve müşahitlerimizle birlikte sandık başlarında olacağız. Tüm partiler kendi müşahit çalışmalarını yürütmekte olup, sandık kurulu üyeliklerinde ve müşahit çalışmasında hem partiler hem de bütün demokrasi güçleri dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Ülke geneli seçmenin beşte birinin oy kullanacağı İstanbul’un tüm sandıklarına hep birlikte sahip çıkacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve özellikle gençleri 14 Mayıs’ta hem sandık çevrelerinde hem de mahallelerde oluşabilecek usulsüzlüklere ve saldırılara karşı hep beraber yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

Seçim günü hiçbir usulsüzlüğün yaşanmaması için en önemli çalışmalarımızdan birisi de her okulda itiraza yetkili bir kişinin hazır bulunmasını sağlamak olacaktır. Bu konuda, İstanbul’da oy kullanacak avukatları itiraza yetkili şekilde okullarda görev alabilmek için siyasi partilere başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olan 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerde ülkeyi yıkıma uğratan bu felaket iktidarına son vermek için, halkın iradesine sahip çıkmak için emekten, demokrasiden ve özgürlükten yana tüm güçleri birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Tüm İstanbul halkını 15 Mayıs’ta yeni bir başlangıca merhaba demek için oyumuza, irademize ve geleceğimize birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Dayanışma Kazanacak, Mücadele Kazanacak, Biz Kazanacağız!”