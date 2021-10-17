Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu: Dün ürettik, bugün insanca yaşamak istiyoruz

11 emekli grubunun oluşturduğu Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu, Ankara Mülkiyeliler'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından 'Dün ürettik, bugün insanca yaşamak istiyoruz' başlıklı bir basın açıklaması yapan Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu, emeklilerin sorunlarının kaynağında Sosyal Güvenlik politikalarındaki emeği, emeklileri ve halkı dışlayan siyasi tercihlerin bulunduğuna dikkat çekti.

AKP iktidarında sosyal devlet uygulamalarının yeri olmadığının vurgulandığı açıklamada, AKP iktidarı döneminde emeklilerin sorunlarını çözmek yerine sorunları arttıran ve derinleştiren, kuşaklar arası dayanışmayı ortadan kaldıran bir sistem oluşturulduğuna işaret edildi.

Çalışan ve çalışmak için iş arayan emekli sayısının giderek artmasının temel nedeninin, emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeyin çok altında olması olduğu ve giderek daha da düştüğü belirtilen açıklamada, emekliler için yapılması gerekenler sıralandı.