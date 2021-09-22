'Milyonlarca işçinin emekliliği riske girdi'

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Covid-19 pandemisiyle birlikte yürürlüğe giren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları nedeniyle sigorta primleri yatmayan milyonlarca işçinin, emeklilik ve kıdem hakkının tehlikeye girdiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İşçilerin hak kayıplarına dikkat çeken Şahin şöyle söyledi:

‘‘Covid-19 pandemisi ile başlayan uygulamalar dahilinde başlayan ve yaklaşık bir buçuk yıl süren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle bu kapsamda olan milyonlarca işçinin sigorta primleri yatmamış ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora girmiştir. Bu durumda olan vatandaşların borçlanma hakkı da söz konusu değildir. İŞKUR tarafından 15 ay boyunca verilen pandemi ödenekleri sırasında işçiler için genel sağlık sigortası dışında sosyal güvenlik primi yatırılmamış, bu durum başta yaşlılık sigortası olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları açısından işçiler için ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermiştir.’’

Şahin önergesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan da şu soruları yanıtlamasını istedi:

1. Pandemi sürecinde ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle sigorta primleri yatmayan ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora giren işçilerle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Kayıplarının giderilmesi konusunda bir tasarrufunuz olacak mıdır?

2. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacaktır?

3. Emeklilik primleri devlet tarafından karşılanmayacak ise işçilere borçlanma hakkı tanınacak mıdır?

4. İşçilerin ödenmeyen primleri için çalışma mevzuatında, toplumsal bir afet olan pandemi benzeri konulara yönelik özel düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz?

5. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda bir değişikliğe gitme tasarrufunuz olacak mıdır?



