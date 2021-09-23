Tüketici İl Hakem Heyeti'nden özel okul mağdurları için emsal karar

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından mağduriyet yaşayan bazı aileler, bu süreçte hizmet almamalarına rağmen yatırmış oldukları özel okul ücretlerinin iadesini talep etme yoluna gitti.

Haber 32'den Cüneyt Erbil'in haberine göre, ülkenin çeşitli yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu başvuruları değerlendirerek bazı durumlarda tüketici tarafından ödenen ücretlerin kısmı iadesine karar verdi.

Avukat Ayşenur Kocabaş, habere konu Isparta Tüketici İl Hakem Heyeti kararının diğer kararlardan farklı olarak tüketici tarafından ödenen ücretin tamamının tüketiciye ödenmesine karar vermesiyle bir ilk olduğuna vurgu yaparak tüm Türkiye’ye emsal olacak nitelikte bir karara imza atıldığının altını çizdi. Kocabaş, ülkenin genelinde uzaktan eğitim modeline geçilse de bazı okulların bu modeli uygulamadığını, ders ve ödev takibi yapmadığını, online derslerin verilmemesiyle çoğu öğrencinin mağduriyet yaşadığını, yemek ve kırtasiye ücretlerinin veliler tarafından okullara peşinen ödenmesine rağmen okulların hizmet vermeksizin ücretin tamamının istemesinin haksız kazanç niteliğinde olduğunu ve hizmet verilmeksizin elde edilen bu bedellerin kötü niyetli bir kazanım olduğunu belirtti. Buradan hareketle hak kaybı yaşayan tüm öğrenci ve velilerin sürecin takipçisi olup hukuk kanalıyla haklarını aramaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kocabaş; 2’nci sınıfa başlayacak olan çocuğunun 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için özel bir okula kaydını yaptıran müvekkili Nesrin Boyerkin’in, 9 bin TL okul ücretinin tamamını ödediğini ancak bunun karşılığında çocuğunun online eğitim hizmeti dahil hiçbir eğitim hizmeti almadığını, okul tarafından herhangi bir ödev takibi veya ders materyali dağıtımının da yapılmadığını belirterek Isparta İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunduklarını beyan etti. Isparta İl Tüketici Hakem Heyeti ise benzer mağduriyetler yaşayan velilere umut ve örnek olabilecek nitelikte bir karara imza atarak 9 bin TL ücretin tamamının Boyekin'e ödenmesine karar verdi.

Heyet, kararda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 07.04.2020 tarih ve 6215860 sayılı Ankara Valiliği’ne gönderdiği yazısına değinerek; “çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde ise Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56.maddesi ile, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 20.maddesi gereği ücret iadesinin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca 6502 sayılı Ayıplı Hizmet başlıklı 13.maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile yine aynı Kanunun 14. Maddesinin 1. fıkrasındaki açıklamalar doğrultusunda; taraflar arasında kurulan sözleşme hükümlerinin hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesiyle “Ayıplı Hizmet” durumunun söz konusu olacağını, somut olayda her iki tarafın da iradesi dışında gerçekleşen pandemi sürecinde mücbir sebeplerle ilgili olarak alınan tedbirler ile düzenlenen yasal yaptırımlar karşısında sağlayıcının yani okulun bu edimleri yerine getirmesindeki eksikliğinin “Ayıplı Hizmet” olarak görülebileceği mütalaa edildi.