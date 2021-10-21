Tüketici Hakları Derneği Başkanı: Politikalar emekçiden yana değil

Tüketici Hakları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Dayanışma Meclisi üyesi olan Turhan Çakar "Açlığa ve yoksulluğa sebebiyet veren ekonomik ve sosyal politikaların acilen değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Kimi kesintiler dışında cumhuriyet tarihinin başından beri görülmemiş bir pahalılık olduğunu dile getiren Turhan Çakar, vatandaşların yeterli ve dengeli beslenemediğini ifade etti. Eylül 2021 tarihinde açıklanan açlık sınırının 3 bin 49 TL olduğunu vurgulayan Çakar asgari ücretin 2 bin 825 TL olduğuna dikkat çekti. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin yanı sıra güvencesiz çalışan ve işsiz olan milyonlarca vatandaşın da olduğunu hatırlatan Çakar, vatandaşların mecburi harcamalarından sonra yeterli ve dengeli beslenmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını ancak bu durumun yalnızca pandemi ile ilgili olmadığını söyleyen Çakar, sorunun ekonomik ve sosyal politikalardan kaynaklandığını belirtti. Çakar, açlığa ve yoksulluğa sebebiyet veren ekonomik ve sosyal politikaların acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledikten sonra "Politikalar emekçiden, halktan yana değil. Politikalar sermaye sınıfının çıkarlarına hizmet ediyor." diyerek sözlerini bitirdi.