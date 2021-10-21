Ambalajlı ürünlerdeki gramaj oyununa tepki

Tüketici Hakları Derneği, ambalajlı gıdalardaki gramaj keyfiyeti üzerinden tüketicilerin yanıltılmasına ve mağdur edilmesine dair bir açıklama yaptı. Ambalajlı birçok gıda maddesinin gramajlarının firmaların keyfiyetlerine ve kendi çıkarlarına göre ayarlandığını ifade edilen açıklamada, gramajlarda standartlaşmaya gidilmesi gerektiğini vurgulandı.
İlgili açıklamada öne çıkanlar şöyle:
- Ambalajlı bir çok gıda maddesinin gramajları ( ağırlıkları ) firmaların isteklerine, keyfiyetine, kendi anlayışlarına ve çıkarlarına göre belirlenmektedir.
- Ambalajlı gıdalardaki gramaj ( ağırlık ) keyfiyeti tüketicileri yanıltmakta ve mağdur etmektedir. Ambalajlı gıdalardaki gramaj kaosu nedeniyle tüketiciler fiyat kıyaslaması yapamıyor ve tüketicilerin kıyaslama hakkına zarar veriliyor.
- Ambalajlı gıda gramajları tüketicilerin gıdaları satın alırken fiyat kıyaslaması yapabilme hakkına uygun olarak düzenlenmeli, belirlenmelidir.