Ambalajlı ürünlerdeki gramaj oyununa tepki

Tüketici Hakları Derneği, ambalajlı gıdalardaki gramaj keyfiyeti üzerinden tüketicilerin yanıltılmasına ve mağdur edilmesine dair bir açıklama yaptı. Ambalajlı birçok gıda maddesinin gramajlarının firmaların keyfiyetlerine ve kendi çıkarlarına göre ayarlandığını ifade edilen açıklamada, gramajlarda standartlaşmaya gidilmesi gerektiğini vurgulandı.

İlgili açıklamada öne çıkanlar şöyle: