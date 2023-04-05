Tüketici Hakları Derneği: 40 temel gıdanın fiyat artışı yüzde 190

Tüketici Hakları Derneği, Ankara’da, temel gıda maddelerinin pahalılığına ilişkin bir açıklama yaptı. Derneğin genel merkezi önünde konuşan genel başkanı Turhan Çakar, 40 temel gıda maddesindeki yıllık fiyat artışların sıralayarak şunları söyledi:

"40 gıdanın fiyat artışı ortalaması yüzde 190. Derneğimizin yapmış olduğu araştırmaya göre, son yüzyıldaki Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdalarda böyle yüksek oranda yıllık ortalama fiyat artışı ve pahalılığı görülmemiştir."

Tüketicilerin büyük çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediğini kaydeden Çakar, "Gıdaların yıllık ortalama fiyat artışında en ilgi çekici olan ise, tencere yemeklerinin olmazsa olmaz en temel girdisi olan kuru soğanın yıllık ortalama fiyat artış oranının yüzde 659 olmasıdır" dedi.

Nüfusun yüzde 60'ının açlık sınırı altında yaşadığını hatırlatan Çakar, "Tüketicilerin temel gıdalara erişimini sağlamak için gıda, tarım, pazarlama ve fiyat politikaları, özellikle de ezici çoğunluğu dar gelirli olan tüketicilerin lehine değiştirilmelidir" çağrısında bulundu. (ANKA)