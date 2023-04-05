Milyarderler listesi yayımlandı: Türkiye'nin en zengini, sendika düşmanı SASA patronu Erdemoğlu oldu

ABD merkezli Forbes dergisi Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Elon Musk ilk sıradan 2. sıraya düşerken Fransız patron Bernard Arnault en zenginler arasında birinci sıraya yerleşti.

Milyarderler Listesi'ne Türkiye'den 26 kişi girerken, ülkenin en zengin patronu 5,3 milyar dolarlık servetiyle geçtiğimiz yılki borsa spekülasyonuyla gündeme gelen SASA Polyester'in bünyesinde olduğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu oldu.

Erdemoğlu dünyanın 497'nci en zengin insanı olurken, liste açıklanınca akıllara ilk gelen, sahibi olduğu SASA'nın Türkiye'de uzun süre gündemi meşgul eden borsada hisse değerlerindeki olağanüstü yükseliş ile SASA'nın Erdemoğlu Holding tarafından devralınmasından sonra sendikasızlaştırılması oldu.

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

AA'nın aktardığına göre ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'ın serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.

254 kişi artık milyarder değil

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.

ABD ilk sırada, Çin takipte

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.

En zengin Türk patron sendika düşmanı

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

Erdemoğlu'nun sahibi olduğu SASA hisselerinin değeri ciddi bir şekilde yükselmiş, bu yükseliş nedeniyle şirketin değerinin şişirildiği iddia edilmiş ve zaman zaman hisseler, değerlerindeki hareketlilik nedeniyle işleme kapatılmıştı.

Öte yandan İbrahim Erdemoğlu, fabrika ve işyerlerinde sendika düşmanı tavrı ile biliniyor. SASA'yı devraldıktan sonra bu fabrikada önce DİSK Tekstil arkasından Petrol-İş'in örgütlülüğünü yok etmek için sistematik bir çaba içerisine girmişti. SASA'da türlü uygulama ve baskılarla önce DİSK Tekstil'in daha sonra da Petrol-İş'in yetkisi düşürüldü.

Türkiye'den 26 isim listede

Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Covid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.