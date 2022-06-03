Bugün Resmi Gazete'de özelleştirme rüzgarı esti

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanının 13 adet özelleştirmeyle ilişkili kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanının 6 adet kararıyla Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı toplam 4 milyon 138 bin m² yüzölçümlü taşınmazın 1 milyar 222 milyon liraya satılmasına ilişkin ihale kararları onaylandı.
4 adet kararla Özelleştirme İdaresi'ne imar planlarında değişiklik yapmak yetkisi verildi.
1 adet kararla Özelleştirme İdaresi'nce yapılan imar plan değişikliği onaylandı.
2 adet kararla Özelleştirme İdaresince yapılan ve Cumhurbaşkanınca onaylanan imar planlarına yapılan itirazlar reddedildi.
Kararların ayrıntısı şöyle:
Satılan Taşınmazlar:
- Ankara/ Çankaya/ Söğütözü Mahallesinde 24,936 m² yüzölçümlü taşınmaz 533 milyon liraya Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifi’ne;
- Ankara/ Mamak/ Üreğil Mahallesinde 25.845 m² yüzölçümlü taşınmaz 126 milyon 500 bin liraya Yükselen Kolleji Eğitim Anonim Şirketi’ne;
- İzmir/Çeşme/16 Eylül Mahallesinde 7.878 m² yüzölçümlü taşınmaz, 101 milyon liraya Alares Elektrik Üretim Anonim Şirketine;
- İzmir/Çeşme/Reisdere Mahallesinde 6,013,67 m² yüzölçümlü taşınmaz, 71 milyon 500 bin liraya, Alares Elektrik Üretim Anonim Şirketine;
- İstanbul/Küçükçekmece/Halkalı Mahallesinde 14.017,16 m² yüzölçümlü taşınmaz, 390 milyon lira bedelle Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne;
- Adana/Yumurtalık/Akyuva-Demirtaş-Hunutlu Mahallelerinde yer alan 4 milyon 58 bin 685 m² yüzölçümlü 116 taşınmaz bir bütün halinde SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi’ne...
İmar Planı Değiştirmesine yetki verilen kararlar:
- Antalya/Manavgat/Çolaklı Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına özelleştirme kapsamında olan 870/1 ada parsele “Otel alanı, Rekreasyon Alanı ve Yol kullanım kararları” getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;
- Aydın/Kuşadası/Soğucak Mahallesinde Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, özelleştirme kapsamında olan 455/1 ada parsele ilişkin “Ticaret-Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;
- Denizli/Acıpayam/Akalan Mahallesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, özelleştirme programında olan 523/16-17 parsellere “Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Terminal (otogar), Trafo Alanı, Park ve yol kullanım kararları getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;
- İzmir/Seferihisar/Payamlı Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 5188/1 ada parsele ilişkin “Ticaret-Turizm Alanı, Park Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine...
Özelleştirme İdaresinin yaptığı imar plan değişikliği kararlarının onaylanmasına ilişkin karar:
İzmir/Aliağa/Aliağa Mahallesi 982/3-4 ada-parselde Mülkiyeti EÜAŞ adına kayıtlı, özelleştirme programında olan taşınmazlara ilişkin “Sanayi Tesis Alanı (E:40; Yençok: Teknoloji Gereği,) Teknik Altyapı Alanı ve Yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Çevre Düzeni Plan değişikliğinin onaylanmasına...
İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların reddedilmesine ilişkin kararlar:
- Eskişehir/Tepebaşı/Yukarısögütönü Mahallesi 11195/1 ada parselde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme programında olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gelişme Konut alanı; Ticaret Konut Alanı; Anaokulu Alanı; İlkokul Alanı; Ortaokul Alanı Lise Alanı; Sağlık Tesis Alanı; Sağlık Tesis alanı; Cami; Rekreasyon Alanı; Belediye Hizmet Alanı; Kültürel Tesis Alanı; Teknik Altyapı Alanı; Trafo Alanı; Park ve Yol Kullanım alanları getirilmesine yönelik hazırlanan ve Cumhurbaşkanınca onanan imar planlarına askı süresince yapılan itirazların reddedilmesine,
- Adana/Karataş/İskele Mahallesi 5517-5518 parsellere ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan “Ticaret-Turizm-Konut alanı, Trafo Alanı, Park, Yol ve Kumsal” kullanım kararları getirilmesine yönelik Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddedilmesine...