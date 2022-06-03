Bugün Resmi Gazete'de özelleştirme rüzgarı esti

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanının 13 adet özelleştirmeyle ilişkili kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanının 6 adet kararıyla Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı toplam 4 milyon 138 bin m² yüzölçümlü taşınmazın 1 milyar 222 milyon liraya satılmasına ilişkin ihale kararları onaylandı.

4 adet kararla Özelleştirme İdaresi'ne imar planlarında değişiklik yapmak yetkisi verildi.

1 adet kararla Özelleştirme İdaresi'nce yapılan imar plan değişikliği onaylandı.

2 adet kararla Özelleştirme İdaresince yapılan ve Cumhurbaşkanınca onaylanan imar planlarına yapılan itirazlar reddedildi.

Kararların ayrıntısı şöyle:

Satılan Taşınmazlar:

Ankara/ Çankaya/ Söğütözü Mahallesinde 24,936 m² yüzölçümlü taşınmaz 533 milyon liraya Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifi’ne;

Ankara/ Mamak/ Üreğil Mahallesinde 25.845 m² yüzölçümlü taşınmaz 126 milyon 500 bin liraya Yükselen Kolleji Eğitim Anonim Şirketi’ne;

İzmir/Çeşme/16 Eylül Mahallesinde 7.878 m² yüzölçümlü taşınmaz, 101 milyon liraya Alares Elektrik Üretim Anonim Şirketine;

İzmir/Çeşme/Reisdere Mahallesinde 6,013,67 m² yüzölçümlü taşınmaz, 71 milyon 500 bin liraya, Alares Elektrik Üretim Anonim Şirketine;

İstanbul/Küçükçekmece/Halkalı Mahallesinde 14.017,16 m² yüzölçümlü taşınmaz, 390 milyon lira bedelle Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne;

Adana/Yumurtalık/Akyuva-Demirtaş-Hunutlu Mahallelerinde yer alan 4 milyon 58 bin 685 m² yüzölçümlü 116 taşınmaz bir bütün halinde SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi’ne...

İmar Planı Değiştirmesine yetki verilen kararlar:

Antalya/Manavgat/Çolaklı Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına özelleştirme kapsamında olan 870/1 ada parsele “Otel alanı, Rekreasyon Alanı ve Yol kullanım kararları” getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;

Aydın/Kuşadası/Soğucak Mahallesinde Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, özelleştirme kapsamında olan 455/1 ada parsele ilişkin “Ticaret-Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;

Denizli/Acıpayam/Akalan Mahallesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, özelleştirme programında olan 523/16-17 parsellere “Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Terminal (otogar), Trafo Alanı, Park ve yol kullanım kararları getirilmesi için Özelleştirme İdaresinin yetkili kılınmasına;

İzmir/Seferihisar/Payamlı Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 5188/1 ada parsele ilişkin “Ticaret-Turizm Alanı, Park Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine...

Özelleştirme İdaresinin yaptığı imar plan değişikliği kararlarının onaylanmasına ilişkin karar:

İzmir/Aliağa/Aliağa Mahallesi 982/3-4 ada-parselde Mülkiyeti EÜAŞ adına kayıtlı, özelleştirme programında olan taşınmazlara ilişkin “Sanayi Tesis Alanı (E:40; Yençok: Teknoloji Gereği,) Teknik Altyapı Alanı ve Yol kullanım kararları getirilmesine” yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Çevre Düzeni Plan değişikliğinin onaylanmasına...

İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların reddedilmesine ilişkin kararlar: