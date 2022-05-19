Özelleştirme İdaresi'ne 8 milyon m² hazine taşınmazı devredildi!

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazinenin toplam 7 milyon 850 bin m² büyüklüğündeki 243 taşınmazı Özelleştirme İdaresi'ne devredildi. Kararda özelleştirme işlemlerinin 31.12.2025 tarihine değin bitirilmesi öngörülüyor.

Devredilen taşınmazların büyüklük açısından yaklaşık yarısı Aydın Didim Yalıköy’de; 3 milyon 560 bin m² büyüklüğündeki tek bir parselden oluşuyor.

İstanbul’da 432 bin m² büyüklüğünde 45 taşınmaz devredildi. Sarıyer Gümüşdere’de devredilen taşınmazların büyüklüğü 181 bin m². Sarıyer İlçesini, 70 bin m² ile Eyüpsultan; 50 bin m² ile Büyükçekmece Kemerburgaz; 20 bin m² ile Tuzla; 18 bin m² ile Şile izliyor.

Kocaeli Kandıra ve Kartepe’de toplam 51 bin m² yüzölçümlü üç adet taşınmaz devredildi.

İzmir’de 283 bin m² büyüklüğünde 14 taşınmaz devredildi. Devredilen taşınmazların 120 bin m²’ si Çeşme-Alaçatı’da; 61 bin m²’si Güzelbahçe’de.

Muğla Datça’da 239 bin; Bodrum Geriş, Gökçebel ve Ortakent mahallelerinde ise toplam 62 bin m² devredildi.

Ankara’nın son yıllarda gözde mahalleleri olarak geliştirilen ve üzerinde yüzlerce gökdelenlerin yükseldiği Çankaya Ümitköy, Alacaatlı ve Lodumlu Mahallelerinde 252 bin m²; Gölbaşı ilçesinde 498 bin; Yenimahalle Yuva Mahallesinde 853 bin; Polatlı ilçesi Beyceğiz mahallesinde 236 bin m²

Balıkesir Ayvalık Küçükköy’de de 256 bin m² büyüklüğünde taşınmaz devredildi.

En çok taşınmazın devredildiği il ise Gaziantep. Bu ilde 352 bin m² büyüklüğündeki 61 adet kamu taşınmazının iki yıl içinde satılması hedefleniyor.

Sayı ve büyüklük açısından Kayseri’de dikkat çekiyor. Toplam 170 bin m² büyüklüğünde 44 adet taşınmaz devredildi.