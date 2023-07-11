Tüketici Birliği çifte MTV'yi yargıya taşıyor: 'Anayasa’ya aykırı'

Seçimlerin ardından vergi zamları peş peşe ilan edildi. Tepki geçen uygulamalardan biri de bu yıl tüm araç sahiplerinin çifte MTV ödemesine yönelik karar oldu.

Benzer bir uygulamaya 2003 yılında da gidilmiş, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP ek vergileri Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Başvuru neticesinde yüksek yargı düzenlemenin iptaline karar verse de bu karara aldırış etmeyen AKP, hukuksuz düzenlemeyi 20 yıl sonra yeniden uygulamaya koydu.

Tüketici Birliği Federasyonu MTV kararı için mahkeme yolunu tutacaklarını duyurdu.

Cumhuriyet'e konuşan federasyon başkanı Mehmet Bülent Deniz, uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunun altını çizerek ''Böyle giderse bu ayın gıda enflasyonu yüzde 5-6’ya, bu yılınki de yüzde 100’e ulaşacak. Biz bu konuda imza kampanyası başta olmak üzere çeşitli eylemler planlıyoruz. Halkın temel tüketim ürünlerinde KDV mutlaka düşürülmelidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki kez alınmasına da dava açıyoruz çünkü Anayasa'ya aykırı bir uygulamadır” dedi.