TÜİK'te enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisi birkaç gün önce istifa etmiş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranlarının ardından, enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisinin birkaç gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.

Bloomberg’den Beril Akman’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, TÜİK’te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim olan Mustafa Teke, birkaç gün önce istifa ederek görevinden ayrıldı.

Teke’nin yerine Yelda Ayaz’ın getirildiği öğrenilirken, TÜİK'ten konuya dair açıklama yapılmadı.

TÜİK’te iki hafta önce de Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş istifa etmişti.