TÜİK'in işsizlik makası açılıyor: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30'u aştı

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TÜİK, Nisan ayı işgücü araştırmasını yayımladı. DİSK-AR ise bu veriler doğrultusunda hazırladığı "İşsizliğin Görünümü" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış resmi dar tanımlı işsizlik oranı nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu ve dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi olarak açıklandı.

Resmi dar tanımlı verilerin aksine, kamuoyunda gerçek işsizlik olarak bilinen ve zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ile resmi işsizleri kapsayan mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

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DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamalara göre Türkiye genelinde geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 188 bin kişiye ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte dar tanımlı işsizlik oranı ile geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 21,9 olarak kayıtlara geçti.

Son iki yıla ait veriler incelendiğinde, Nisan 2024'te 10 milyon 241 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısının iki yılda 1,9 milyon kişi tırmandığı görüldü.

Raporda paylaşılan işsizlik bileşenlerine göre, haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son iki yılda 587 bin kişi artarak 3,9 milyon kişiye yükseldi.

Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile iş arayan ancak hemen başlayamayacak olanları barındıran potansiyel işgücü sayısı ise son iki yılda 1,5 milyon kişi artış kaydederek 5,4 milyon kişiye ulaştı.

İstihdamda sert düşüş, çalışma sürelerinde artış

Nisan ayının en dikkat çeken verilerinden biri istihdamda gözlendi. İstihdam edilenlerin sayısı, Nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi birden azalarak 32 milyon 166 bin kişiye geriledi. İstihdam oranında da buna bağlı olarak 0,6 puanlık bir kayıp yaşandı ve oran yüzde 48,1'e düştü.

Diğer taraftan, istihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artış göstererek 42,1 saat olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40'ı aştı

Açıklanan veriler doğrultusunda kadın işsizliğinin tüm kategorilerde erkek işsizliğine göre oldukça yüksek seyrettiği belirlendi. Nisan 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranlarında ise bu uçurum daha da belirginleşti. Geniş tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 24 olurken, kadınlarda yüzde 40,1 seviyesine ulaştı. Böylece geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 16,1 puan oldu.

Genç nüfusu kapsayan verilerde ise 15-24 yaş grubundaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu.