Mevsimlik işçiler yaşam mücadelesi veriyor: İnegöl'de çadırları su bastı, köylüler evini açtı

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2026 yılı itibarıyla sayıları 2 milyonu bulan ve çok büyük bir kısmı sigortasız ve kayıt dışı çalıştırılan mevsimlik tarım işçileri çalışırken aynı zamanda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Çocukları ve tüm aileleriyle birlikte çalıştığı yere göçüp, hep birlikte ağır şartlarda tarımda çalışmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri sömürünün yanında pek çok başlıkta sorunla karşı karşıya kalıyor.

Bu alanlardan biri de Bursa. Kent, Marmara Bölgesi'nin en gelişmiş sanayi kentlerinden biri olmasının yanı sıra, son derece verimli toprakları nedeniyle ülkenin en önemli tarım merkezlerinden biri. Yıl boyunca süren yoğun tarımsal üretim, her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisinin Bursa'ya göç etmesine neden oluyor.

İhracatıyla "övünülen", milyonlarca liralık yatırımın yapıldığı sanayi bölgesi İnegöl ilçesinin Kurşunlu yolunda ise bambaşka bir manzara dikkat çekiyor. Çadır alanlarında yaşayan mevsimlik tarım işçileri, temel gereksinimlerinden uzak koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Çadırları su bastı

Gece karanlığında çekilen görüntülere göre 2 gündür devam eden yağışın sele dönüşmesi sonrası çadırları su bastı. Plastik örtülerle kapatılmış çadırlar, çamurlu yollar ve yetersiz altyapı arasında çalışan mevsimlik işçiler mağdur oldu.

İşçilerin yardımına köylüler koştu

Yetkililerden herhangi bir açıklama gelmezken, Alevi Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kurşunlu Köyü halkı mevsimlik işçilerin yardımına koştu.

Köylüler, tarım işçilerini geçici olarak evlerine davet etti.

Bölgede yaşayan işçilerin önemli bir kısmının tarım üretiminin yükünü omuzlayan mevsimlik emekçiler olduğu biliniyor. Bu insanlar, sofralara ulaşan meyve ve sebzelerin hasadını yapıyor; tarlalarda uzun saatler çalışıyor. Ancak ürettikleri değere rağmen barınma koşulları, insan onuruna yakışır bir yaşam standardının oldukça gerisinde kalıyor.

Bursa'da nisan-mayıs aylarında başlayan tarımsal üretim, kasım ayına kadar kesintisiz devam ediyor. Mevsimlik işçiler genellikle siyah incir, zeytin, şeftali, armut, domates, biber gibi ürünlerin ekim, çapa, bakım ve hasat işlerinde çalışıyorlar.

İnegöl de patates ve başta çilek olmak üzere meyve üretimiyle dönemsel işçi çeken bir diğer önemli havza.