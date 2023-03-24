TÜİK'e anket tepkisi: 'Deprem bölgesindekilere neden sormadınız?'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün yayımladığı tüketici güven endeksinde deprem bölgesindeki yedi ilde anket çalışması gerçekleştirmemesini eleştirdi.

Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde çadırlarda felaket koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışanlara soramadınız; isteseniz sorabilirdiniz de pek işinize gelmedi belli ki, peki sormayın, tamam. Oralarda yaşayan başka kimse yok mu, onlara sorun!



Türkiye böyle bir felaket yaşıyor ve doğru dürüst anket çalışması yapılmadığı için tüketici güveni şubata göre yalnızca yüzde 2,5 düşüyor.



Tüketici güven endeksi hesaplamak zorunda mısınız bilmiyorum; ama böyle yapacaksanız hiç yapmayın daha iyi!"

Tüketici güven endeksi, şubat ayında depreme rağmen yüzde 4,3 yükseldikten sonra martta yüzde 2,5 düşerek 80,1'e geriledi.