Tüketici güven endeksinde düşüş sürüyor

Tüketici Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı. Şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere ilişkin bültende tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığını belirtti.

Tüketici güven endeksi, Mart 2023 - Grafik: TÜİK

Ankette mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 65,5'ten 66 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 84,2'den 79,6'ya düştü. Benzer şekilde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 85,8'den 83'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de 94,5'ten 92 seviyesine düştü.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2023 - Grafik: TÜİK

Endeksin 100'den küçük olması ne anlama geliyor?

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor. Ocak ayındaki yüzde 73,2'lik endeks değeri de tüketicinin güven konusunda hala kötümser olduğunu gösteriyor.