TÜİK: Yurtdışı ÜFE yüzde 40,35 arttı

TÜİK, mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,20 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,63, imalatta yüzde 40,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 39,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 42,80, dayanıksız tüketim malında yüzde 39,44, enerjide yüzde 23,04, sermaye malında yüzde 44,24 artış oldu.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,35, imalatta yüzde 1,66 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,69, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,42, enerjide yüzde 2,79, sermaye malında yüzde 1,25 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 15,90, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,04, ana metaller yüzde 30,03 ile endekslerin yıllık en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık, içecekler yüzde 64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,62, diğer mamul eşyalar yüzde 4,08, ana metaller yüzde 3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (ANKA)