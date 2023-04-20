Bayram anketi: Tatil de misafir çağırmak da yok

Ekonomik kriz vatandaşın bayramını da derinden etkiliyor. Ipsos bayram tercihlerini araştırdı. Araştırmaya göre bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planlıyor.

Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşüyor.

'Misafir çağırmayacağız'

Bireylerin yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını belirtiyor.