TÜİK: Türkiye yüzde 4,5 büyüdü, kişi başı milli gelir 13 bin 500 dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü.

Türkiye 2022 yılında yüzde 5,3'lük büyüme kaydetmişti. GSYH böylece 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı.

Kişi başına GSYH 307 bin 952 lira olarak hesaplandı. Kişi başı milli gelir ABD doları cinsinden 13 bin 110 oldu.

2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı.

Çeyreklik büyüme yüzde 1

Çeyreklik bazda bakıldığında GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 büyüdü.

Geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken ithalatı yüzde 11,7 yükseldi.

Tüketim yüzde 12 arttı

2023 yılında hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 59,1 oldu.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49,2 yükseldi. Böylece işgücü ödemelerinin payı 2022'de yüzde 26,3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32,8'e çıktı.