TÜİK: Tarımda üretici fiyatları yüzde 23 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 arttı.

TÜİK, Eylül ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46 arttı. Tarım-ÜFE'de Eylül ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,71 artış gerçekleşti.

En fazla artış lifli bitkiler grubunda

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,44, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,39 fiyat artış olurken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri fiyatları yüzde 0,23 oranında geriledi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,62 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,02 azalış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 59,27 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.

Canlı kümes hayvanı ve yumurtadaki yıllık fiyat artışı yüzde 44'ün üstünde

Yıllık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 44,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda, yüzde 35,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlarda oldu. Buna karşılık, yıllık fiyat artışının en az olduğu alt gruplar ise yüzde 5,40 ile üzüm, yüzde 6,55 ile çeltik ve yüzde 11,94 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 15,84 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Aylık artışın fazla olduğu diğer alt gruplar yüzde 8,67 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 7,24 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın az olduğu alt gruplar ise yüzde 2,65 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,68 tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 6,53 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda oldu.

TÜİK verilerine göre, Eylül 2021'de, endeks kapsamındaki 84 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 40 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. (ANKA)