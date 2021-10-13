Öğrenciler sağlık taraması için Gökbük Köyü'ne gidiyor

Bilim ve Aydınlanma Atölyesi’nin çağrısıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri sağlık taraması için Finike'nin Gökbük Köyü'ne gidiyor. 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan tarama çalışmasına, Gökbük Köy Evi'nin gönüllü uzman doktorları da eşlik edecek.

Geçtiğimiz günlerde yine Gökbük Köyü'nde, özellikle kadınlarda pek çok hastalığın yanı sıra kansere yol açabilen HPV virüsüne farkındalık yaratmak ve bu virüsü tamamen önleyebilen, ancak Türkiye'de ücretli olan HPV aşısına birçok kadının ücretsiz bir şekilde ulaşmasını amaçlayan ''HPV Aşı Dayanışması'' uygulaması da gerçekleştirilmişti.