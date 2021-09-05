Gökbük Köy Evi'nde çocuklar ve kadınlara HPV aşısı yapıldı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Gökbük Köy Evi'nin dayanışması, Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nin katılımıyla Antalya Finike'nin Gökbük Köyü'nde, köyün genç kadınlarına ve çocuklarına HPV aşısı uygulandı.

Köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte coşkulu anlar yaşandı.

Aşılama başlamadan önce kısa bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gökbük Köy Evi adına Meryem Çelikkol'un hoşgeldin konuşmasının ardından ilk sözü Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden aldı.

Erden, "Bugün, bize bu daveti yapan ve biz kadınların yan yana gelmesine olanak sağlayan Gökbük Köy Evi gönüllülerine ve Boyun Eğmeyen İlaç Emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Biz kadınlar Türkiye'nin her noktasında gericiliğe karşı birlikte mücadele ediyoruz. Şimdi bu mücadeleye, HPV aşısının ücretsiz olması talebini de eklemeliyiz" dedi.

Bugün emekçi kadınların bu aşıya ulaşmasının zor olduğunu dile getiren Erden "Biz zor olanı birlikte başaracağız, HPV aşısı bizim yaşam hakkımız ve hakkımız olanı alacağız. Sizler bugün, Gökbük Köyü'nün genç kadınları; Türkiye'nin aydınlık yüzlü, ilerici kadınlarına sadece örnek değil, aynı zamanda umut oldunuz" diye konuştu.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri dayanışması adına söz alan Cem Kılınç, HPV aşısıyla ilgili dayanışma sürecine dair bilgilerin ardından HPV aşısının önemini anlattı. Gelen sorulara da cevap veren Cem Kılınç, Gökbük'te yapılan faaliyetin başka köylerde de duyulduğu ve ülkenin farklı köylerinden de benzer dayanışma çağrısıyla karşılaştıklarını belirtti.

Son olarak söz alan Gökbük Köyü Muhtarı İskender Altınok da şunları söyledi:

"Öncelikle tüm köy halkı adına, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Gökbük Köy Evi, ve TKP'li yönetici arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gösterişten uzak ve son derece mütevazi bir şekilde yapılan bu uygulama bizim için çok değerlidir. İlerleyen zamanda birlikte atacağımız adımlar için bir ilktir."



Konuşmaların ardından aşılama uygulamasına geçildi.

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen uygulamaya önce çocuklar ile başlandı ve ardından köyün genç kadınlarının da aşılanmasıyla tamamlandı.