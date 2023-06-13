TÜİK Nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan'da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,1 arttı.

Endeks, Nisan 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve yakıtlarda yüzde 24,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Nisan'da yıllık bazda yüzde 16,7 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6 ve yakıtlarda yüzde 44,4 düştü.

İhracat miktar endeksi Nisan'da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18,1 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,2 gerilerken, yakıtlarda yüzde 0,8 arttı.

İthalat miktar endeksi Nisan'da yıllık bazda yüzde 14,3 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 30,5 yakıtlarda yüzde 14,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4 düşüş gösterdi. (AA)