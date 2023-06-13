Sıfır otomobile bir ayda ikinci zam: Artış yüzde yüzde 21'e ulaştı

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta üç Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı: