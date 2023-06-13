Sıfır otomobile bir ayda ikinci zam: Artış yüzde yüzde 21'e ulaştı

Döviz kurundaki artışın ardından çoğu otomobil modeline bu ayki ikinci zam geldi.

Haber Merkezi

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta üç  Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

  • RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21
  • HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12
  • VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13
  • PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9
  • OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5
  • CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8
  • NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9

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