Türk-İş başkanından ‘masaya oturmayız’ mesajı: 'Rakam az olursa görüşmeyiz'

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere bugün toplanıyor. Komisyonda işveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve kamu temsilcileri bulunuyor.

İşçileri temsilen komisyonda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesinde Habertürk’ten Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili henüz hükümetin teklifini görmediklerini dile getiren Atalay, “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç gün önceki açıklamasında asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirmişti.

Geçen yıl aralıkta, 2023 için geçerli asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve kamu temsilcileri müzakereleri sürdürürken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların dönemin çalışma bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, yeni asgari ücreti Bilgin ve Akkol’la birlikte duyurmuştu. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmamıştı.