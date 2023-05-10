TÜİK: İşsizlik oranı Mart'ta değişmedi

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,8 olurken işgücü Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti.

Deprem bölgesinde anket yapılamadı

Araştırma, yaşanan deprem nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yapılmadı. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payının yüzde 4,4 olduğu belirtildi.

Kayıtlı işsiz sayısı düştü

İşkur verilerine göre ise kuruma kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da Mart ayına göre yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 28,7 azalarak 2 milyon 556 bin 451 olarak kaydedildi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,9’u erkek, yüzde 50,1’i kadın, yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.