TÜİK işçinin aylık asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi: 'Üzerimize kalıyor'

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. İşçi, patron ve hükümet temsilcileri adına 5'er üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TÜİK bekâr bir işçinin aylık asgari geçim tutarını "ağır, orta, hafif" işlerde çalışanlar için ayrı ayrı hesaplayarak genellikle komisyonun 3. toplantısında heyete sunuyor.

Örneğin geçen yılki görüşmelerde TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplamıştı. Asgari ücret de bu yıl için net 2 bin 825 TL olarak belirlenmişti.

Bu yılki ilk toplantıda da Türk-İş yine bu hesabın yapılmasını istedi. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 7 Aralık'ta Türk-İş’te yaptığı ikinci toplantısında TÜİK, bu hesaplamayı yapmak istemediğini bildirdi.

'Üzerimize kalıyor'

TÜİK temsilcisi, belirlenen rakamın kamuoyunda sanki "TÜİK’in rakamı" gibi algılandığını, böyle bir hesaplama yapmak istemediklerini, zaten hesaplamaya temel oluşturan kalıpları da Hacettepe Üniversitesi’nden aldıklarını söyledi.

TÜİK temsilcisi, bu hesabın "kendi üzerlerine kaldığını" ifade etti. Yıllardır her toplantıda böyle bir hesabın yapılmamasını isteyen patron tarafı da TÜİK’e destek verdi.