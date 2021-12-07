Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, patron heyetini TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetini ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil ediyor.

Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi. Atalay şöyle konuştu:

"Arzu etmediğimiz rakam gelmezse, çabuk olmanın da bir anlamı yok. Bu sene tarihinde olmadık şekilde herkes fikir beyan ediyor. Her gün araştırma yapılıyor. Gerede'de pompacı ile konuştum, fırıncı ile konuştum. İnsanların mutlu olacağı rakam için imza atmak istiyoruz. TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada. Kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet dememiz mümkün değil."