TÜİK Haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı işgücü istatistiklerine göre ülkede işsizlik oranı arttı.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik oranı Haziran'da 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 18,6

Haziran'da 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu öngörüldü.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 24,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise Haziran'da bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 24,2 oldu.

İstihdam oranı düştü

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Haziran'da aylık bazda 363 bin azalarak 31 milyon 291 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puan düşerek yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, Haziran'da aylık bazda 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0,6 puan düşerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak tahmin edildi.