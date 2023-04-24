TÜİK: Güven endeksi perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün yayınladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 oranında geriledi.

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 azaldı; son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9 arttı; gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,5 arttı.

Perakende ticaret sektöründe satışlar 3 ayda yüzde 3,7 geriledi

TÜİK verilerine göre, perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi, satışlar yüzde 3,7 geriledi. Mevcut mal stok seviyesi de yüzde 3,5 gerilerken, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iş hacmi, satışlar beklentisi yüzde 3,2 arttı.

İnşaat sektöründe işçi sayısı beklentisi azaldı

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gerileme oldu. İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık döneme ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 0,1 azaldı.