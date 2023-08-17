TÜİK: Geniş tanımlı işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 23,5'e yükseldi

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İkinci çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7'ye geriledi. Verilere göre, işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu.

İstihdam oranıysa 0,1 puan arttı. Genç işsizliği yüzde 18,3'e geriledi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 23,5'e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artış ile yüzde 23,5 oldu.