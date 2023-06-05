TÜİK gazda ‘sıfır fiyat’ uyguladı: Konut harcamalarında fiyat bir ayda yüzde 13 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023'ün Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yayınladı.

TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uyguladı. 2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alındı. Bu değişiklik sebebiyle Mayıs ayı enflasyonu neredeyse artmadı.

TÜİK'in uyguladığı 'sıfır fiyat' uygulaması sebebiyle, aylık olarak harcama grupları bazında, fiyatlar sadece konutta düştü. Mayıs 2023 TÜFE verilerine göre, konut fiyatlarında yüzde 13 oranında düşüş yanında.