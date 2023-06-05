ENAG'dan iki farklı veri: Enflasyon üç haneli seviyelerde

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG, TÜİK'in seçimden önce ücretsiz verilen doğalgazı enflasyon hesaplamasında "yok sayması" nedeniyle mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin iki farklı rakam açıkladı.

Doğal gaz fiyatının mayıs ayında değişmediği varsayımında aylık tüketici enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,06 oldu.

1. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 5,68, yıllık bazda ise yüzde 105,45 arttı.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 olarak gerçekleşti.

2. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

Ana harcama gruplarına bakıldığında mayıs ayında en yüksek aylık enflasyon yüzde 23 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Sağlıkta fiyatlar mayısta yüzde 17,60 artarken, ev eşyası grubundaki enflasyon yüzde 13,21 oldu.

Bütün harcama gruplarında enflasyon, mayıs ayında arttı. En düşük artış ise yüzde 2,67 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti.

Ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulayacak.