TÜİK: Ekonomiye güven mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini gösteren bileşik endeks nisan ayında 102,2 iken, mayıs ayında yüzde1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 91,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe güven endeksi düştü

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini korurken hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.