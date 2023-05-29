Morgan Stanley: Dolar kısa sürede 26 liraya ulaşabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimleri AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Dolar kuru tahmini güncelledi.

Banka, Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk Lirası'nın Dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

Ekonomim'in aktardığı habere göre aralarında Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk’un da bulunduğu Morgan Stanley analistleri, dün hazırladıkları bir notta dolar/TL’nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini ve yıl sonuna kadar 28’e yaklaşabileceğini yazdı.

Yatırımcı notunda, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak. Mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” ifadelerine yer verildi.