TÜİK: Bu yıl tahıl ve sebze üretimi azalacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tahminlerine göre, bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebze üretimi gerileyecek. Tahıl üretiminde yüzde 15 azalma yaşanacak, arpada ise gerileme yüzde 30,7'ye ulaşacak.

TÜİK, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı. TÜİK’in tahminlerine göre, bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebze üretimi azalacak, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise üretimde artış gözlenecek. Buna göre, 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 62,7 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,7 milyon ton üretim gerçekleşecek.

TÜİK’in tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebze, meyve ve içecek ve baharat bitkilerine ilişkin tahminleri şöyle:

Tahıl üretimi yüzde 15 azalacak

Tahıl ürünleri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında azalacak. Bu yıl yaklaşık 31,6 milyon ton tahıl üretilecek. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton olacak. Mısır üretiminde miktar değişmeyerek 6,5 milyon ton üretim yapılacak. Arpa üretiminin yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9,1 oranında azalarak 286 bin ton olacak.

Nohut üretimi yüzde 24,6 gerileyecek

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 24,6 oranında azalacak. Bu yıl 475 bin ton nohut üretilecek. Kırmızı mercimek üretimi yüzde 30 oranında azalarak 230 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olacak. Kuru fasulye üreminde ise yüzde 8 oranında artış öngörüldü. Bu yıl kuru fasulye üretiminin 302 bin ton olması öngörüldü. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 16 oranında artarak 180 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15,6 oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Tütün ve şeker pancarı üretimi de azalacak

Tütün üretimi yüzde 7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 15,3 oranında azalarak 19,5 milyon ton olacak.

Sebze üretimi de gerileyecek

Sebze üretimi de 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak yaklaşık 31,1 milyon ton olacak. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 2,1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise 2,5 oranında artış olurken, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 0,8 oranında azalış olacak. Biber (salçalık, kapya) üretiminde yüzde 13,6, kuru soğanda yüzde 5,3, sakız kabakta yüzde 10,9 oranında artış olurken, domateste yüzde 2,9, karpuzda yüzde 1,6, hıyarda yüzde 2 oranında azalacak.

Meyve üretimi artacak

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 oranında artarak yaklaşık 24,7 milyon ton olacak. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,3, üzümde yüzde 12,8, kirazda yüzde 6,8 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 1,1, çilekte yüzde 20,3, zeytinde yüzde 35,4 oranında artış olacak.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 14,7, portakalda yüzde 30,6, limonda yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2,9 oranında artış olurken Antep fıstığında yüzde 59,7 oranında azalma olacak. Muz üretimi yüzde 19,1 oranında artacak, incir üretimi ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olacak. (ANKA)