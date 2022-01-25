TÜİK Başkanı Dinçer: Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon rakamlarına tepki göstermesi sonrası "affını istediği" iddia edilen TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, yeni açıklamalar yaptı. TÜİK'in yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını söyleyen Dinçer, "Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz tamamen Eurostat kurallarına bağlıyız" dedi.

Dünya Gazetesi'nden Maruf Buzcugil'e konuşan Dinçer, "Açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki neden kaynaklanıyor" sorunu "Biz yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz" diye yanıtladı.

'Tamamen bilimsel yöntemler'

"Bizim birinci önceliğimiz kurumun itibarını en üst düzeye çıkarmak" diyen Dinçer, "4 bin personelin bulunduğu bir kurumda, 81 il ve 225 ilçede faaliyet gösteren, çoğu zaman haksız ithamda bulunulan kurumun itibarını en üst düzeye çıkarmakla yükümlüyüz. Tamamen bilimsel yöntemler, Eurostat’ın standartları doğrultusunda ülkemize hizmet etmek ve bu hizmetimizi verirken de en doğru, güvenilir bilgiyi üretmek amacımız. Dünya Bankası, Eurostat gibi bu uluslararası kuruluşlara, tabiri caizse göbekten bağlıyız. Kurumlardan ayrı hareket etme şansımız yok. Tamamen şeffaf olarak bütün verilerimiz, yöntemlerimiz standartlara bağlanmış, bunlarla ilgili çalışmaları ilişki içinde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

'Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir'

Dinçer şunları söyledi:

"Halk enflasyonu, bütün dünyada tartışılıyor. Hissedilen enflasyon, bütün dünyada farklı bir kavramdır. İnsanlar hep kendi hissettikleri enflasyonu en son aldığı ve daha sık tükettiği ürünlere bakıyor. Enflasyonda iki tane ölçü var. Ya enflasyona odaklanırsınız ya da eşya maliyetine odaklanırsınız. Biz enflasyonu ölçüyoruz. Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir. Biz tamamen Eurostat kurallarına bağlıyız."