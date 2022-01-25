Halk havalimanlarında eziyet çekerken Erdoğan'ın bakanları kapatılan havalimanını kullandı

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle havalimanları uçuşa kapanırken, yurttaşlar büyük zorluklar yaşadı.
İstanbul'daki yoğun yağış sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gitti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştılar.
Bakanların İstanbul'a gelirken yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanması dikkat çekti.
Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.