TÜİK 2020 ölüm nedenleri istatistiklerini açıklamayı erteledi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, TÜİK’in her yıl açıkladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin 2020 yılı verilerinin belirsiz bir tarihe ertelendiğini belirterek "Vefat sayıları ile oynandığı, COVID-19 vakalarının gizlendiği yönündeki öngörüler, TÜİK’in bu tavrıyla doğrulandı" dedi.

Toprak, TÜİK’in 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00'da yayınlayacağını ilan ettiği "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 2020" bültenini yayınlayamadığını, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğunu belirtti.

ANKA'nın aktardığına göre konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Toprak şunları kaydetti:

"Bilim insanları ve tabip odalarının korona vefatlarında ölüm belgeleriyle oynandığı; korona kaynaklı pek çok ölümün, başka bir hastalıktan ölüm olarak kayda geçirildiği yönündeki görüş ve değerlendirmeleri, veri açıklamanın belirsiz süreyle ileriye ertelenmesi kararıyla teyit edilmiştir. İdari kayıtlardan üretilen istatistiklerin tamamlanamadığı bahanesi, tam bir idari çöküş ve beceriksiz yönetim itirafıdır.

'Üç ihtimal sözkonusu'

Bu durumda üç ihtimal söz konusudur. Sağlık Bakanlığı ve bu kayıtları tutan kuruluşların TÜİK’e ilettiği verilerde ciddi tutarsızlıklar, çelişkiler vardır ve TÜİK işin içinden çıkamamıştır. Ya da iktidarın kendi birimleri birbiriyle anlaşmazlık içindedir ve birbirinden veri gizlemektedir. Yani, ölüm ve ölüm nedeni belgeleri üzerinde oynanmasına zemin hazırlamak üzere zaman kazanılmaya çalışıldığı için istatistiklerin açıklanması ertelenerek, gerçeğin örtülmesi amacıyla TÜİK’e rakamlar iletilmemiştir. Üçüncü ihtimal ise iktidarın bir an evvel turist gelmesi ve turizmden acil döviz beklentisi nedeniyle, korona salgını ve ölümlerin gerçek boyutlarının ortaya çıkmaması için bizzat iktidar tarafından TÜİK’e bu rakamları açıklamaması için siyasi talimat verilmiştir. Merkez Bankası Başkanı'na telefon açıp temmuz-ağustosta faizi indirmesini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TÜİK Başkanı'na da 'Almanya’dan, Rusya’dan turist gelecek, koronadan ölüm istatistiklerini açıklamayın' emrini vermiş olmasıdır."

"Üç ihtimalde de durum çok vahimdir" diyen Toprak zaten inandırıcılık kaybı yaşayan TÜİK'in bu istatistikleri yayınlamayı erteleyerek "saygınlıkta dibe vurduğunu" belirtti. Toprak "Vaka sayıları ile oynamayı adeta alışkanlık haline getiren iktidar, birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünü erken açarak toplum sağlığını hiçe saydığı gibi, şimdi de ölüm sayılarını ve nedenlerini gizleyerek, turist avına çıkıyor" ifadesini kullandı.