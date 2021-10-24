TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: 'İdlib'deyiz, Libya'dayız, Adalar'dayız'

TÜGVA'nın düzenlediği ve vakfın kurucusu Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda bir grubun "Komando Andı" diye bilinen andın sözlerini değiştirerek yemin ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde etkinliğe katılan bir grup "Biz TÜGVA'nın erleriyiz" diyor ve 3 kez "Başkomutan Erdoğan" sloganı atıp tekbir getiriyor.

İstanbul'da Büyükada'da yaşanan tahliye krizi ve ardından ortaya çıkan belgelerdeki yolsuzluk ve kamuda atama haberleriyle gündemde olan TÜGVA'nın toplantısında kaydedilen görüntülerde edilen yeminde “Havada, karada, denizde, çölde, her zaman ve her yerde, Arakan'da, İdlib'de, Keşmir'de, Filistin'de, Libya'da, Yemen'de, Silivri'de, Pendik'te, Çatalca'da, Adalar'da” deniliyor. Grubun "Adalar'da" ifadesini alkışlar eşliğinde 3 kez tekrarlaması dikkat çekiyor.

TÜGVA'lılar, yemini 3 kez “Başkomutan Erdoğan” sloganı atarak ve tekbir getirerek sonlandırıyor.

Ortaya çıkan bir başka görüntüde ise TÜGVA'lıların "Ey kafirler, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" dedikleri ve tekbir getirdikleri görülüyor.