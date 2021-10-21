TÜGVA'da bir belge daha ortaya çıktı: 'Konuyu reis takip ediyor...'

TÜGVA'nın Kahramanmaraş'ta kayyuma devredilen binayı bedelinin daha altında bir ücrete alamayınca hakimleri ve kayyumu "konuyu reis takip ediyor" diyerek korkutma içerikli bir "çözüm raporu" hazırladığı ortaya çıktı.

Haber Alternatif Genel Yayın Yönetmeni Celal Eren Çelik'in Twitter hesabından paylaştığı belge oldukça dikkat çekici.

Çelik'in paylaştığı belgeye göre, TÜGVA Kahramanmaraş'ta vakıf için kiralanacak ve kayyuma devredilmiş bina için bedelinin çok altında ücret teklif etti. Kayyum binayı bu ücrete vermeyeceğini söyleyip mahkemeden bilirkişi istedi. Bunun üzerine TÜGVA "Çözüm Rapor Formu" hazırladı.

Raporda, "Piyasada 70-75 bin TL olan binaya biz KDV dahil 60 bin teklif ettik. Kayyım mahkemeden bilirkişi raporu istedi, kendimi riske atmam gibi ifadelerde bulundu. Dosyaya ulaştık Hakim bilirkişi olarak 1 eğitimci, 1 emlakçı, 1 mekanikçi, 1 de bina tefrişatı için 4 kişilik bilirkişi istemiş. Bu bağlamda rakam çok yükseleceğe benziyor. Maalesef bu ekibe kadem gibi tepeden konuşmamız daha isabetli olacağa benziyor" ifadeleri yer alıyor.

Raporda çözüm yolları olarak ise şunlar sıralanıyor:

"1- Hakime ulaşıp bilirkişi raporlarını 60 bin tutarlarında tutmak.

2- İl başkanını arayıp konuyu reis takip ediyor şeklinde korkutmak.

3- Kayyum avukatı arayıp konuyu reis takip ediyor şeklinde korkutmak."