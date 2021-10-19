TÜGVA üyeleri SOL Partili gençlere saldırdı

TÜGVA Kocaeli Yurdu önünde eylem yapan SOL Parti'nin gençlik örgütü SOL Genç üyeleri, TÜGVA üyelerinin saldırısına uğradı.
Olayı sosyal medya hesabından duyuran SOL Genç, "Çöktükleri yurtlar yeniden kamuya devredilip; gerici çeteler, işgal ettikleri tüm alanları terk edene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Memleketi TÜGVA karanlığına teslim etmeyeceğiz!" açıklamasında bulundu.
TÜGVA Kocaeli Yurdu önünde eylem yapan arkadaşlarımıza TÜGVA üyeleri saldırdı!— SOL Genç (@solgencbilgi) October 19, 2021
Çöktükleri yurtlar yeniden kamuya devredilip; gerici çeteler, işgal ettikleri tüm alanları terk edene kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Memleketi #TÜGVA karanlığına teslim etmeyeceğiz!
📍Kocaeli pic.twitter.com/KiwmsDoakd