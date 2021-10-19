TÜGVA üyeleri SOL Partili gençlere saldırdı

TÜGVA Kocaeli Yurdu önünde eylem yapan SOL Genç üyelerine TÜGVA üyeleri saldırdı.

Haber Merkezi

TÜGVA Kocaeli Yurdu önünde eylem yapan SOL Parti'nin gençlik örgütü SOL Genç üyeleri, TÜGVA üyelerinin saldırısına uğradı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran SOL Genç, "Çöktükleri yurtlar yeniden kamuya devredilip; gerici çeteler, işgal ettikleri tüm alanları terk edene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Memleketi TÜGVA karanlığına teslim etmeyeceğiz!" açıklamasında bulundu.

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