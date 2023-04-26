'TÜGVA, seçim öncesi CHP'yi hedef alan troll çalışmasında aktif görev aldı'

Yönetiminde çok sayıda AKP'li ismin bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yerel seçimler öncesi CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren bir troll çalışmasında aktif görev aldığı ortaya çıktı.

Dönemin TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu’nun, kurumun yöneticisi Ramazan Aydoğdu’ya gönderdiği mesajları paylaşan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, TÜGVA çalışanlarının da karalama kampanyalarına sosyal medyadaki sahte hesaplar aracılığıyla dahil edildiğini açıkladı.

TÜGVA'ya ilişkin sızıntılar nedeniyle 6 ay tutuklu kalan Aydoğdu'nun ifşalarına yargı önünde devam ettiğini aktaran Pehlivan, 2018 yılındaki yazışmaları şu sözlerle anlattı:

"TÜGVA Başkanı Eminoğlu, kurumun yöneticisi Aydoğdu’ya 12 fotoğraf yönlendirdi. Fotoğraflarda terör örgütü PKK’nin yöneticileri Abdullah Öcalan’dan Cemil Bayık’a, FETÖ yöneticileri Fethullah Gülen’den Adil Öksüz’e kadar birçok isim 'CHP’ye Aday Önerim' başlığıyla yer alıyordu.

(...)

TÜGVA, yerel seçimler öncesi CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren bir troll çalışmasında aktif görev alıyordu. Bunu da devlet bankalarının reklam işlerini yapan ajans sahibi ve TÜGVA yöneticisi olan Yunus Becit organize ediyordu. Özel olarak hazırlanan görseller, TÜGVA çalışanlarının sosyal medyadaki sahte hesapları üzerinden yayılıyordu. TÜGVA’nın sadece İstanbul’daki teşkilatının 4 bin sahte hesabı kontrol ettiği iddiasını düşünürsek nasıl büyük bir etki alanı yaratıldığı anlaşılabilir.

İşte AKP medyasının, “sosyal medya kullanıcıları yaklaşan seçimler için CHP’ye aday önerilerinde bulundu” diyerek verdiği haberin arkasında böyle bir ağ vardı."