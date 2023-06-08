TÜGVA okulları kıskaca aldı: Yaz okulu için form dağıttılar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda vakfa ait yaz okulu programının duyurusunun yer aldığı bir form dağıtıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre ortaokul öğrencileri için düzenlenen formda öğrenci ve velilerle ilgili bilgiler isteniyor.

Formda ayrıntılı bilgi için Manisa TÜGVA'nın sosyal medya hesabına da işaret ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde "İstanbul Ortaokul Yaz Okulu" isimli proje kapsamında verilecek "Cüz\Kuran’ı Kerim eğitimleri" için İstanbul'da 238 okulun TÜGVA'ya tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.