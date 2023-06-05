İstanbul'da 238 okul TÜGVA'ya tahsis edildi

İstanbul’daki yüzlerce okul, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildi.

BirGün'den İsamil Arı'nın haberine göre; TÜGVA, 23 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile İstanbul'un farklı ilçelerindeki toplam 238 okul ile bu okulların spor salonlarının 16 Haziran ile 28 Temmuz arasında kendilerine tahsis edilmesini istedi. İstanbul Valiliği ise tahsis talebine onay verdi.

TÜGVA’nın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği yazıda, “Bu sene altıncısını gerçekleştireceğimiz TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu projemiz kapsamında imzalanan iş birliği protokolü 25 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İş birliği protokolü çerçevesinde tüm ilçelerimizde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, teknolojik mesleki alanlar başta olmak üzere birçok proje eğitim programı, seminer, konferans, etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamdan Cüz\Kuran’ı Kerim eğitimleri başta olmak üzere… listede yer alan okulların ve spor salonlarının 19 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 09.00 ile 17.00 arasında tarafımıza tahsis edilmesini talep etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

Bağcılar'da 42, Esenler'de 25 okul

Yazıya eklenen listede ise İstanbul genelindeki toplam 238 okul yer aldı. TÜGVA’nın en fazla okul talep ettiği ilçeler ise sırasıyla, 42 okulla Bağcılar, 25 okulla Esenler ve 12 okulla Küçükçekmece oldu.

Ayrıca, TÜGVA’ya tahsis edilen okullarda konferans salonlarının, sınıfların, atölye ve laboratuvarların hazır halde bulundurulması istedi. Okulların öğretmen, öğrenci ve velileri TÜGVA’nın düzenlediği çalışmalara katılmasını teşvik edeceği de belirtildi.

TÜGVA'ya hangi ilçede kaç okul verildiğinin listesi ise şöyle:

Arnavutköy: 11

Ataşehir: 2

Avcılar: 8

Bağcılar: 42

Bahçelievler: 8

Bakırköy: 2

Başakşehir: 6

Bayrampaşa: 4

Beşiktaş: 1

Beykoz: 4

Beylikdüzü: 2

Beyoğlu: 2

Büyükçekmece: 5

Çatalca: 1

Çekmeköy: 3

Esenler: 25

Esenyurt: 10

Eyüpsultan: 4

Fatih: 3

Gaziosmanpaşa: 10

Güngören: 4

Kadıköy: 1

Kağıthane: 6

Kartal: 7

Küçükçekmece: 12

Maltepe: 2

Pendik: 7

Sancaktepe: 3

Sarıyer: 5

Silivri: 7

Sultanbeyli: 2

Sultangazi: 5

Şile:1

Şişli: 1

Tuzla: 5

Ümraniye: 3

Üsküdar: 4

Zeytinburnu: 10

Bakanlık hukuksuzlukta ısrar ediyor

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Çayan Çalık ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede okulların TÜGVA’ya tahsis edilmesine tepki gösterdi.

Çalık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş yıllarda mahkeme kararıyla birçok protokolün iptal edilmesine rağmen ısrarla bu hukuksuzluğa devam ediyor. Şu an İstanbul’da 238 okulun TÜGVA’ya tahsis edilmiş olması protokol adı altında meşrulaştırıIamaz, bu hukuksuz bir işlemdir. Bu işlem kamu kaynaklarının böyle bir vakfa devredilmesi manasına gelir. Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu protokolü iptal etmeli ve Valilik okullara gönderdiği yazıyı geri çekmelidir."