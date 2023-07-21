TÜGVA koordinatörüne çocuğa tecavüz davası: Ses kaydı alıp şantaj yaptı

TÜGVA Kastamonu Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Kara’ya (24), 16 yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz ettiği gerekçesi ile 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tanık olarak dinlenen çocukların ifadeleri ise, istismara uğrayan çocuk sayısının daha fazla olduğuna işaret ediyor. Sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Aile karara tepkili.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre şimdilerde, kritik önemdeki bir davaya dönüşen sürecin başında, 16 yaşındaki S. N. M.’nin yaşadıklarını, rehber öğretmenine anlatması yer aldı. Öğretmen N. Y.’nin hazırladığı tutanak üzerine seri bir soruşturma süreci işletildi. Geçen ocak ayı ortasında gözaltına alınan Rıdvan Kara tutuklandı.

Aynı semtin çocukları

Anadolu 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, Kara, İstanbul Pendik’te aynı mahalleden birkaç çocuk ile yakın temas kurdu. Kara, anılan çocuklardan bazıları ile de halı saha maçlarında tanıştı. Kara, yakın temas içinde olduğu çocuklardan birkaçı ile ilgili ‘özel bir bilgi’ edindi. Dava dosyasına göre bu da, bir cemaat yurdunda kalan bu çocuklardan bazılarının birbirlerine yönelik ‘cinsel’ temaslarının olduğu şeklindeydi.

Haberi aldı, çocuklara şantaja başladı

Kara, edindiği ‘haber’ üzerine anılan çocukları farklı zamanlarda semt parkına çağırarak onlara, görünürde, nasihat etme başladı. Kara’nın kendilerine ‘iyi niyetli’ yaklaştığını düşünen çocuklar ise, yurtta yaşadıklarına ilişkin, ayrıntılı olmasa da, anlatımda bulundu. Kara, bu esnada tüm konuşmaları kaydetti. Ve bu kez, tek tek görüştüğü çocuklara, “Yaşadığın cinsel beraberliği benimle de yaşayacaksın” dedi. Kara, duruma tepki gösteren çocukları ise, elindeki ses kaydını ailesine dinletmekle tehdit etti.

Suçlamaları kabul etmedi

S. N. M.’nin şikayeti üzerine tutuklanan Rıdvan Kara hakkında, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “şantaj” suçundan 23 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen 5 Temmuz’da yapıldı. Tutuklu bulunan Kara, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Kara, suçlamaları kabul etmedi, tanık beyanlarının ise çelişkili olduğunu söyledi.

Başlangıçta nasihatte bulundu

Duruşmada, şikayetçi çocuğun iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. 16 yaşındaki K. R. şunları anlattı: “S. N. ile ilkokuldan beri arkadaşız; samimiyiz. Bir gün sebepsiz yere Rıdvan Kara benim bulunduğum bir mekana gelerek, ‘ben bir şeyler duydum, S. N. aranızda bir şeyler olmuş, ikinizi yüzleştireceğim’ dedi. Ben de bir şey sormadan ‘tamam’ dedim. Ertesi akşam bu görüşme gerçekleşti. Üçümüz parkta görüştük. Bize nasihatte bulundu. Bir kısım cinsel temaslarımızın olduğunu duyduğunu, bunlardan vazgeçmemizi söyledi.”

‘Camiye doğru yürürken teklif etti’

K. R. ifadesinin devamında, Kara’nın söylediklerini ise “Bu olaydan bir hafta sonra ‘haydi namaza gideceğiz’ diyerek beni telefondan aradı. Ben evinin oradan kendisiyle beraber camiye yürürken bana cinsel birliktelik yaşama teklifinde bulundu. Elinde ses kaydı olduğunu, aileme dinletmekle tehdit etti. Ben reddettim; kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Daha sonra bir daha bu teklifte bulunmadı. Sonrasında bir defa, ‘parka gel oturalım’ dedi ancak ben kabul etmedim” şeklinde anlattı.

K. R. arkadaşı S. N.’nin, yaşadıklarını kendisine anlattığını da “Geçen senenin başları gibi S. başından geçen şeyleri anlattı. Bana olayın detayını anlatmadı ancak bir cinsel temasta bulunduklarını söyledi. Anlatmasına göre, bana, açıkça cinsel organ duhulüyle cinsel ilişkiye girdikleri şeklinde bir anlatımını oldu” şeklinde anlattı.

‘Cinsel ilişki için şantaj yaptı’

S. N. M. ile aynı yurtta kaldıklarını anlatan B. Y. F. (15) ise duruşmada şunları anlattı: “2022’de S. N. beni parka konuşmaya çağırdı. Parka gittiğimde kendisini ilk defa gördüğüm Rıdvan isimli kişiyle tanıştırdı. Rıdvan, bizim yurtta bir takım şeyler yaşadığımız, cinsel yakınlaşmalardan vazgeçmemiz gerektiği yönündeki nasihatler başladı. Ben, el kol hareketi yaptığımızı, daha ilerisinin olmadığını söyledim. Daha sonra bizi ayrı ayrı kenara çekip konuşmak istedi. Fakat bu defa beni kenara çektiğinde ‘baş başayken arkadaşlarınla yaşadığın cinsel beraberliği benimle de yaşayacaksın’ diye teklifte bulundu. Aileme bildireceğinden dolayı şantajda bulundu. Ancak ben bu teklifini kabul etmedim. Şikayetten sonra S.’nin de böyle bir teklifle karşı karşıya kaldığını öğrendim.”

Öğretmenin ihbarı ile ortaya çıktı

Davanın açılmasını sağlayan isim olan Rehber Öğretmeni N. Y. (29) ise tanık ifadesinde “Ben dosya kapsamında bir tutanak tutmuştum. Bunun üzerine soruşturma başladı. S. N. M. yaşadığı cinsel deneyimle ilgili bana çok ayrıntılı bir şey anlatmadı. Ben de çekingenliğini gördüğümden detayını sormadım. Bana, mahalleden birisi olduğunu ve bu kişinin ismini söylemekle durumu anlattı. Birkaç defa farklı zamanlarda cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. Ancak bir defasında cinsel ilişki sırasında canının acıdığını söyledi. Ben de açıkça bir birleşme oldu mu diye sordum. O da olmadı ancak canım acıdığı için geri çekildi dedi. Durumu tespit edip, ihbarda bulundum” şeklinde konuştu.

Mahkeme ilk duruşmada tahliye etti

Duruşmada söz alan sanık avukatı, şikayetçi çocuğun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü. Avukat, müvekkilinin cinsel organını da kapsayan bir ameliyat geçirdiğini, anılan ameliyat sonrası tek testisinin olmadığını kaydetti. Duruşma savcısı, Rıdvan Kara’nın tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu. Duruşma sonrası kararını veren mahkeme, Kara’yı, yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tahliye etti.

‘Yurtdışına kaçabilir’ endişesi

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaşılan TÜGVA’dan (Türkiye Gençlik Vakfı) herhangi bir dönüş olmadı. Tahliye sonrası GSM hattını kapatan Kara’nın avukatına ise ulaşılamadı. Halktv.com.tr’nin görüştüğü, mağdur çocuğun bir yakını ise tahliye kararına tepkili olduklarını söyledi. Bu kişi, Kara’nın yasadışı yollardan yurtdışına kaçabileceği endişesi içinde olduklarını kaydetti. Aynı kişi, Kara’nın, mahalleden bazı çocukları, ailesi ile yaşadığı eve de götürdüğünü anlattı.

5 ayrı rap şarkısı da var

Öte yandan, Rıdvan Kara’nın “Fani Dünya”, “Kadın”, “Gurbetçi”, “Ayasofya” ve “İnsanoğlu” adını taşıyan 5 ayrı rap şarkısının olduğu anlaşıldı. Kara’nın YouTube kanalında yayında olan şarkıların birinin klibinde, 10-12 yaşındaki çocukların da yer aldığı anlaşıldı. Anılan kliplerin de profesyonel çekim olduğu anlaşılıyor.