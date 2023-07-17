Hiranur Vakfı'nda çocuk istismarı davasında yine karar çıkmadı

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi Gümüşeli’nin avukatı İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç ve diğer avukatlara sözlü saldırıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Polis araya girerek engelledi.

Karar çıkması beklenen duruşmada mahkeme, davayı 9 Ekim'e erteledi.

Ne olmuştu?

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istemişti.