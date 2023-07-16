14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 'iyi hal' indirimi

Zonguldak’ta geçen yıl ocak ayında Uğur A., evine davet ettiği İ.A.’ya cinsel istismarda bulundu.

Polise giderek şikayetçi olan 14 yaşındaki çocuk tehdit edildiğini söylese de suçlamaları reddeden Uğur A. serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Savcı 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da katıldığı karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın ‘çocuğun nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğini sabit görüp, 16 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, ardından cezanın gelecekteki etkisini göz önüne alıp, ‘iyi hal’ indirimi ile Uğur A.’yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca Uğur A. hakkında ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘müstehcenlik’ ve ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Uğur A., cezaevine gönderildi.