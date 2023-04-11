Tuğçe Can'ı öldürdüğünü mahkemede itiraf etti

Eskişehir'de 12 Ocak'ta evden işe gitmek üzere apartmandan çıktığı sırada maruz kaldığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Can'ın katil zanlısı olarak tutuklanan Onur Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen Onur Kaya, ilk kez duruşmada ifade verdi. Kaya, savunmasında Tuğçe Can'a kesici aletle saldırdığını kabul etti.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Emine Can, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. (AA)